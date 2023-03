Una bilancia per pesare i disabili

Anche a Grosseto le persone con disabilità motoria possono finalmente conoscere il proprio peso senza problemi e, perciò, curarsi meglio. Una bilancia pesapersone, da questa settimana, è attiva e gratuita alla Farmacia Severi. Dopo l’iniziativa dell’ospedale Misericordia di Grosseto, che qualche mese fa su sollecitazione di #solounminuto, ha aperto la strada dando il buon esempio, ora anche una farmacia privata, la storica Farmacia Severi sotto i portici di piazza Dante, ha deciso di dotarsi di una bilancia pesapersone adatta anche a chi è sulla sedia a rotelle o, per altre disabilità o patologie, non può gestirsi su una comune bilancia. "Sono molto contenta che a distanza di tempo il nostro appello continui a dare frutti – dice Lorella Ronconi, depositaria del marchio #solounminuto e ideatrice della campagna nazionale che a ottobre scorso ha compiuto cinque anni –. Ringrazio i dottori Alessandra e Andrea Severi, titolari della farmacia, per la speciale sensibilità dimostrata. Ritengo che il nuovo servizio che la farmacia mette a disposizione sarà molto utilizzato anche perché le persone potranno sostare negli stalli per disabili in piazza Duomo e raggiungere comodamente la farmacia senza incontrare neanche uno scalino".

"Fino allo scorso anno – afferma Lorella – le persone disabili erano costrette a pesarsi alle bilance di ingrossi di frutta e verdura o a quelle dei veterinari. La maggior parte a non pesarsi affatto, affrontando le cure con il peso a caso". "Da oggi – afferma la dottoressa Alessandra Severi – è possibile utilizzare una bilancia pesapersone professionale per tutti coloro che hanno un problema motorio permanente o momentaneo".