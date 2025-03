Un tuffo nel passato. C’è attesa per il ’Follos’. Ultimi preparativi

FOLLONICALa città di Follonica si sta preparando per accogliere una nuova edizione di Follos, l’evento che da anni appassiona la comunità e i visitatori, celebrando le radici e l’identità del territorio.Dopo il successo delle precedenti edizioni, Follos si appresta a tornare con un programma ricco di iniziative, pensate per coinvolgere grandi e piccoli in un viaggio tra storia, cultura e tradizione. Un appuntamento atteso, che ogni anno regala emozioni uniche e momenti indimenticabili. Un evento che unisce la comunità, Follos non è solo una manifestazione, ma un’esperienza condivisa che vede la partecipazione di istituzioni, associazioni, scuole e cittadini. Un momento per riscoprire il passato, valorizzare il presente e guardare al futuro, mantenendo viva la memoria delle nostre origini. La città si sta già attivando per organizzare al meglio questa nuova edizione, pronta a stupire e coinvolgere tutti coloro che vorranno prendere parte a questa festa della storia e della cultura.Presto saranno svelati tutti i dettagli del programma, con iniziative che sapranno conquistare il pubblico di ogni età. Intanto, segnatevi le date: Follos tornerà ai primi di maggio.