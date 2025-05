Ciurme calate in acqua. C’è la ’Notte dei pirati’. Il paese cambia volto

MONTE ARGENTARIOTutto pronto per la Notte dei Pirati di Porto Ercole, l’evento che trasformerà il volto di Porto Ercole coinvolgendo il lungomare e le sue caratteristiche spiaggette, le attività commerciali e tanti figuranti, richiamando migliaia di visitatori. Questa sera il paese cambierà faccia e diventerà ancora più pittoresco e misterioso con addobbi, scenografie, costumi e coreografie. Il programma della manifestazione, giunta alla 17esima edizione, si aprirà alle 18.30 con il raduno delle ciurme in piazza Amerigo Vespucci. Poi alle 19 inizierà la sfilata che, dopo aver percorso viale Caravaggio, si snoderà per tutto il Lungomare Andrea Doria fino al Covo dei Pirati, dove si scioglierà. Alle 20.15, partendo dalle spiagge, i pirati si sfideranno in una folle remata, senza esclusione di colpi, alla conquista della bandiera sull’acqua. Alle 20.45 colpi di cannone, cortine di fumo, spari, urla e il Veliero Barbarossa che uscirà dalla nebbia come un fantasma, seguito dagli equipaggi dei pirati che sbarcheranno poi sulle spiagge. Alle 21 i pirati sub emergeranno dal mare e circonderanno gli equipaggi con un anello di fuoco, mentre alle 21.15, accompagnati dalle note musicali i fuochi pirotecnici della Notte dei Pirati. Altra novità si vedrà alle 22.30 con il "Red Carpet - La passerella dei pirati": prima le ciurme, poi le singole coppie in gara, sfileranno in riva al mare avvolti dalla musica e, in un’atmosfera tipicamente piratesca, esibiranno i loro costumi e le loro coreografie davanti al pubblico e a una giuria che, dopo la votazione, decreterà la "meglio ciurma" e la "meglio coppia", a cui verranno assegnati dei premi. Per assistere alla Notte dei Pirati sarà attivo un servizio navetta gratuito dai parcheggi limitrofi al paese dalle 17 alle 24. Per l’occasione è stata emessa un’ordinanza sindacale, con la quale viene vietato a tutte le attività commerciali di Porto Ercole del settore alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande di vendere bevande alcoliche in bottiglie di vetro dalle 13 di questa sera alle 5 di domani. È inoltre vietato il possesso e l’introduzione di bottiglie di vetro e lattine nelle zone Banchina Marinai d’Italia, Lungomare A. Doria, Lungomare Strozzi, Via della Marina e Piazza Regina Giuliana, ad esclusione delle zone gestite dall’organizzazione dell’evento. Andrea Capitani