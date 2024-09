Un rientro senza pensieri. Scuola, lavori conclusi: "Promesse mantenute"

Gli studenti della scuola Primaria Cimarosa sono rientrati nelle loro aule e grazie ai lavori nell’atrio d’ingresso il loro rientro è avvenuto in totale sicurezza. Un lavoro ampio e complesso avviato dal Comune nei tempi giusti per potere consentire alla ditta "Edil Marra" di Montepulciano completare l’intervento prima del suono della campanella. Tanta quindi l’attenzione rivolta dall’assessore ai Lavori pubblici, Giorgio Poggetti, nel rispettare le richieste dell’istituto scolastico. E così è stato, i lavori sono iniziati il 18 luglio e sono terminati, per la parte interna, in tempo per il rientro. I lavori di manutenzione per un costo complessivo di 130mila euro proseguono invece per alcune opere esterne di finitura, che non interferiscono con il normale svolgimento delle lezioni. Una scrupolosità e professionalità da parte dell’Amministrazione e della ditta esecutrice che è stata molto apprezzata dalla dirigente scolastica.

"Ci tengo a spendere due parole a nome dell’intera scuola – dice Elisa Ciaffone – nei confronti dell’Amministrazione comunale e della ditta per i lavori nell’atrio d’ingresso dell’istituto. I lavori sono stati svolti in maniera eccellente. Sono stati rispettosi verso le esigenze della scuola. È un aspetto che viene difficilmente tenuto di conto. Per noi è preferibile, soprattutto per lavori così complessi, che siano svolti nel periodo in cui i bambini non sono presenti nella scuola. Ciò significa che il periodo di lavoro va a coincidere con i due mesi estivi, prima della riapertura degli istituti scolastici. Mesi in cui spesso può essere difficoltoso reperire il materiale e avere personale a disposizione. La nostra scadenza inoltre non era prefissata per metà settembre con l’inizio ufficiale dell’anno scolastico, ma già nei primi giorni di settembre dove si inizia a pulire, a riordinare le classi e a preparare ambienti e materiali. Quando vengono svolti lavori di questo tipo è sempre difficile coordinarsi con le esigenze della scuola. In questo caso sia l’amministrazione che la ditta Edil Marra si sono dimostrate estremamente collaborativi nei nostri confronti e hanno dato avvio ai lavori nelle tempistiche richieste. Ripropongo i più sentiti ringraziamenti, da parte del plesso di via Cimarosa, per la qualità e la tempestività dei lavori svolti alla ditta competente e all’amministrazione comunale". Viola Bertaccini