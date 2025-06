Un programma molto ampio. Attesi Limatola, Veneziani e il professor Giuliano Amato

Un programma estivo, anche quest’anno, interessante e variegato che dopo l’appuntamento di sabato proseguirà la settimana prossima (sabato 28, inizio alle 18 come per tutti gli eventi) la presenza al talk show di Francesco Limatola, presidente della Provincia e persona di spicco del centrosinistra, con il quale si parlerà anche di elezioni varie e pure di impegno personale.

E poi il 12 luglio una novità per i talk: ospite sarà Celeste Pernisco che ha scritto un libro autobiogrtafico, dal titolo "La meticcia e il suo viaggio", che permetterà di parlare di tanti argomenti interessanti che hanno attraversato la sua vita e la Maremma: per esempio emigrazione e scuola per i ruoli che la dottoressa Pernisco ha assunto nel corso della sua carriera di professoressa e pedagogista in varie località, tra le quali anche Torino.

E il 20 luglio appuntamento tradizionale con Marcello Veneziani per presentare due delle sue ultime pubblicazioni come "Senza eredi" e "Cera una volta il Sud". Puntata come al solito da non perdere perché Veneziani è autore, come filosofo, come scrittore e giornalista, che arricchisce sempre chi lo ascolta. E poi l’appuntamento a fine luglio con Umberto Stefanelli, fotografo internazionale che racconterà storie fantastiche fissate con i suoi ’clic’ in tutto il mondo.

E in agosto una new entry nei talk show, ovvero la bella e interessante non solo come attrice ma anche scrittrice, Nicoletta Romanoff (nella foto) con il suo libro dal titolo "Come il tralcio alla vite, la sfida di rimanere in cammino con Dio", che sta riscuotendo un grande successo.

La pronipote dell’ultimo zar si intratterrà volentieri con gli ospiti dell’incontro, naturalmente come tutti gli altri, aperto a chi desidera intervenire, maremmani e turisti.

Il 16 agosto cambia la programmazione, la festa di San Rocco, patrono di Marina, arriverà il presidente Giuliano Amato per parlare di attualità con un personaggio che non ha certo bisogno di presentazione. E per concludere sarà Leonardo Zellino, inviato a Gaza e nei teatri di guerra del TG1 a raccontare storie cruente, disumane che stiamo vivendo con l’ansia e l’apprensione di chi crede che l’umanità non possa distruggersi e non trovare la strada per ritornare al confronto, alla diplomazia, all’umanità come valori di libertà di tutti e non assistere invece a genocidi o stragi come ad un fatto quotidiano e veramente da contrastare con tutte le forze.