Un posto agli uffici del turismo

L’Azienda speciale del Comune "Argentario Mobilità & Ambiente", cerca personale per gli uffici di informazione turistica. L’ente ha pubblicato un avviso di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria per l’assunzione, a tempo determinato e a tempo pieno o parziale, di personale addetto all’accoglienza e informazione (Ccnl Multiservizi – V livello). Gli addetti saranno impiegati negli uffici comunali di informazione e accoglienza turistica (Iat) di Porto Santo Stefano e Porto Ercole. C’è tempo fino alle 12 di martedì 28 per presentare la domanda, che potrà essere consegnata a manoin Comune, per raccomandata indirizzata a: Argentario Mobilità & Ambiente, Piazzale dei Rioni n. 8 – 58019 Monte Argentario (Gr) o per Pec a [email protected].