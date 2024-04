Un "Omaggio ai Veneti di Maremma" . Viaggio tra passeggiate, danza e racconti

"Omaggio ai Veneti di Maremma" con un viaggio nella memoria tra passeggiate, danza e racconti al tramonto. L’evento, in programma venerdì 3 e sabato 4 maggio alla Strada dei Magazzini ad Alberese, è ideato dal Consorzio Coreografi Danza d’Autore/Compagnia Francesca Selva e realizzato grazie al contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Prevede percorsi in bicicletta e a piedi, incursioni di danza, degustazioni di prodotti tipici maremmani e la videoproiezione delle interviste ai protagonisti della migrazione dei contadini veneti. Tutto questo e tanto altro è l’evento "Ai Veneti di Maremma. Tra passeggiate, danza, apericena e racconti della storia della migrazione di contadini bonificatori di Alberese". La kermesse nasce nell’ambito del progetto Nexstage e perfezionato in Cassero On Fest 2024 e vede la collaborazione con Istituzione Le Mura Le Orme, Pro loco Alborensis e Parco della Maremma e il patrocinio di Comune di Grosseto, Regione Toscana e Ministero della Cultura. I partecipanti all’evento avranno l’opportunità unica di incontrare i discendenti degli immigrati veneti che negli anni ‘30 hanno popolato e contribuito a bonificare le terre della zona di Alberese, trasformandoli in terreni ricchi e fertili e ancor oggi patrimonio dell’intera Maremma grossetana. I partecipanti potranno scegliere tra due percorsi: il primo in bicicletta partirà venerdì 3 maggio alle 17 dal Ponte sul fiume Ombrone versante di Alberese. Sabato 4 maggio, invece, è previsto un percorso a piedi che partirà sempre alle 17 dall’Azienda Regionale Terre Toscane in Località Spergolaia. Per info e prenotazioni i numeri WhatsApp sono il 393.3650238 e il 346.6524411.