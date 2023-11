Un Natale da ricordare. Le vetrine del centro diventano palcoscenico per tre domeniche

Sarà un Natale pirotecnico: tra feste, addobbi, luminarie e giornate a tema. Grosseto si prepara alla festa più bella con la voglia di tornare a stupire e soprattutto a riportare la gente nella zona più nobile del capoluogo: il centro storico. A volte dimenticato in questi ultimi anni per l’attrattività di centri commerciali che hanno fatto in qualche modo ombra alle iniziative di quello che è il cuore pulsante che si trova all’interno delle Mura. Ad annunciare quello che accadrà a dicembre è Agata Renzo, presidente del Ccn, il Centro Commerciale Naturale "Centro Storico", che ha pianificato quattro giornate a tema sicuramente da non perdere. "Ispirandoci al canto di Natale di Dickens – inizia – allestiremo, con i negozi che hanno aderito all’iniziativa e naturalmente con i nostri associati, una serie di eventi nelle vetrine. Vetrine che si trasformeranno in veri e propri palcoscenici dove si esibiranno giocolieri, raccontastorie, ritrattisti. Vetrine addobbate per l’occasione, tra l’altro anche molto spaziose. Che metteranno in scena per i grossetani dei veri e propri spettacoli". L’appuntamento è per le prime tre domeniche di dicembre (il 3, il 10 e il 17).

"Ci sarà un qr-code – prosegue – che metterà in condizioni tutte le persone di conoscere l’appuntamento, studiarlo e soprattutto dove seguirlo ’scaricando’ il percorso da fare". Il tutto si concluderà l’antivigilia di Natale, sabato 23 dicembre, con una grande parata proprio per le strade. "Ci saranno giocolieri, trampolieri, la slitta con Babbo Natale per i più piccoli. Senza dimenticare lo spettacolo delle luminarie". Molte infatti le strade che si stanno occupando di allestire luci e colori, per rendere più accattivante la festa e la voglia dei grossetani di fare shopping. "Ogni via – chiude Agata Renzo – si sta organizzando in modo autonomo e indipendente. Il Ccn quest’anno non poteva occuparsi dell’organizzazione delle luminarie. Ma so per certo che quasi tutte le strade si stanno organizzando. Crediamo che la maggior parte delle strade saranno illuminate in modo fantasioso e accattivante".