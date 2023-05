Un incontro in ricordo del professor Aldo Mazzolai

Oggi alle 17, nella sala diocesana al museo Archeologico e d’Arte della Maremma, in piazza Baccarini 3, avrà luogo l’iniziativa "In ricordo del professor Aldo Mazzolai", nel centenario della sua nascita. Aldo Mazzolai, professore di italiano e latino, scrittore e poeta, ricercatore e storico, dotato di grandi capacità comunicative è stato una figura di riferimento per la cultura maremmana. Parteciperanno L’assessore alla cultura del Comune di Grosseto, Luca Agresti, Chiara Valdambrini, direttrice del museo archeologico di Grosseto, Letizia Stammati, presidente della società Dante Alighieri, Roberto Mugnai, dirigente scolastico, il docente Michele Gandolfi e il regista Francesco tarsi. Coordina l’incontro il giornalista Giancarlo Capecchi. L’incontro, dove si parlerà del professor Mazzolai, ha il patrocinio del Comune di Grosseto, del Polo Liceale "Aldi", del Museo Archeologico e d’arte della Maremma.