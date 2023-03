"Un grazie di cuore agli oculisti dell’Asl"

Un grazie da Angela Mazzoli al reparto di Oculistica. "A dicembre scorso, dopo una visita oculistica privata di routine, in cui ho ricevuto una diagnosi allarmistica in maniera abbastanza superficiale, mi sono rivolta al reparto di Oculistica del Misericordia. Qui i medici, professionali e gentili, hanno risolto il mio problema. Per questo ringrazio gli oculisti: ChiaraSignori, Bernardino Tartaglia e Patrizia Pichierri, che ha eseguito l’intervento all’ospedale di Orbetello. Grazie anche al dottor Marco della Santina.