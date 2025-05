Un Forte cardioprotetto. Donato un defibrillatore

MONTE ARGENTARIO

Donato un defibrillatore alla Confraternita di Misericordia di Porto Santo Stefano dall’Associazione Marittimi Argentario, con il sostegno della Farmacia Santo Stefano del dottor Nicolò Mori. E sarà installato al Forte del Pozzarello. La cerimonia di consegna dell’apparecchiatura è avvenuta proprio nei locali della farmacia sul Lungomare di Porto Santo Stefano, alla presenza di una delegazione dell’Associazione Marittimi e della Misericordia, con i loro rispettivi presidenti. "L’idea di donare un defibrillatore alla Confraternita nasce dalla volontà della nostra associazione di ringraziare questa bella realtà associativa – dichiara il presidente Alessandro Galeani –. In occasione di ogni Natale, già da molti anni, l’Associazione Marittimi organizza una cena di beneficienza con l’aiuto e la partecipazione di soci, aziende e professionisti del settore. Parte dei proventi della serata, quest’anno, è stata impiegata per questa nobile iniziativa. Un ringraziamento per quello che viene fatto per il territorio e per gli iscritti alla nostra associazione come i corsi di abilitazione all’utilizzo del defibrillatore".

Il defibrillatore è stato acquistato anche con il sostegno della Farmacia Santo Stefano. L’apparecchiatura è dotata anche del totem di supporto e completo di piastre e accessori. "Abbiamo aderito con piacere a questa bella iniziativa voluta e curata dall’Associazione Marittimi – dichiara il dottor Mori – Il Dae rappresenta un segno tangibile del nostro impegno a favore della comunità in cui operiamo e sempre al fianco dell’Associazione Marittimi e della Misericordia con la quale abbiamo avuto altre occasioni di collaborazione e amicizia". "Il defibrillatore sarà utilizzato dalla Confraternita per le attività istituzionali dell’associazione – aggiunge il governatore Roberto Cerulli – per poi essere installato al Forte Pozzarello, nei periodi di apertura al pubblico in modo da garantire una maggiore sicurezza e tempistica d’intervento in caso di bisogno. Preme ringraziare l’Associazione Marittimi per aver pensato alla Misericordia e al dott. Mori con il quale abbiamo collaborato anche per altre iniziative fin dai tempi del covid, dove poté offrire il suo supporto e aiuto prezioso ai nostri volontari". Il Dae è un dispositivo medico che analizza il ritmo cardiaco di una persona che ha subito un arresto cardiaco e, se necessario, eroga una scarica elettrica per ripristinare un ritmo cardiaco normale. I Dae sono progettati per essere utilizzati da persone non mediche, spesso in luoghi pubblici, per aumentare le possibilità di sopravvivenza in caso di arresto cardiaco.

Andrea Capitani