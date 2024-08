Un dolce addio. Rosi vince e appende il remo

Gabriele Rosi ha vinto l’ultimo Palio della sua carriera. Perché, a suo dire, adesso appenderà il remo al chiodo, a quasi 45 anni e dopo 10 successi e tre coppe d’oro conquistate. È lui uno dei grandi protagonisti del rione Fortezza. "Dallo scorso anno mi sono rimesso in pista – racconta – In quel caso avevamo fatto un gran Palio, ma quest’anno ci siamo preparati bene e con più attenzione durante l’inverno. Abbiamo allargato la squadra a terra con l’innesto di Fabrizio Costanzo e Leonardo Perillo, che ci hanno dato una grande mano. Questa cosa ci ha perfezionato ancora di più e i risultati si sono visti. Noi conoscevamo la nostra forza, ma anche quella del Valle, pensavamo che sarebbe stata una battaglia e ci siamo preparati proprio per questo. Un Palio molto tirato in cui abbiamo fatto la differenza. Dopo 10 Palii vinti va bene così, questo per me è stato l’ultimo". Grande soddisfazione anche per il capitano Flavio Wongher, al suo ultimo Palio dopo aver preso in mano il rione nel 2018. "Dopo la delusione dello scorso anno, quest’anno avevamo messo in programma di aspettare la settima-ottava vasca per allungare – puntualizza –. È andato secondo il nostro pronostico, infatti avevo già prenotato in pizzeria per festeggiare. Chiudo il mio mandato con la ciliegina sulla torta. Gabriele Rosi ha dimostrato di essere un superprofessionista, con due ragazzi giovani come Riccardo Rosi e Lorenzo Perillo, con la certezza di Tommaso Picchianti e del timoniere Angelo Orsini, che stato un anello fondamentale per il nostro Palio. Dedichiamo la vittoria a Sonia Fanciulli".