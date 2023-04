Un coro unanime a favore del Ccn "Resti al proprio posto e riprenda tutte le sue attività"

di Steven Santamaria

La speranza di tutti è che il Ccn torni sui suoi passi e continui a svolgere il suo importante lavoro. Nella mattinata di ieri, si è svolta la tanto attesa giunta straordinaria, convocata dall’Amministrazione comunale per riflettere insieme sul futuro del centro storico di Grosseto. Ad intervenire sono state le associazioni di categoria, che hanno avanzato delle proposte per valorizzare e tutelare la zona in questione. Ad aprire le danze, è stato il sindaco di Grosseto, AntonFrancesco Vivarelli Colonna: "In questi anni, la nostra amministrazione ha fatto diversi interventi finalizzati alla valorizzazione di quest’area. Abbiamo voluto organizzare questo incontro per ascoltare tutte le varie proposte e idee delle associazioni di categoria che, come noi, hanno a cuore questo argomento. L’obiettivo finale sarà quello di elaborare una strategia, con l’aiuto di tutti, per risanare tutta questa situazione".

"A breve – dice il vicesindaco Bruno Ceccherini – organizzeremo un altro incontro nel quale parleremo anche tutti noi assessori. L’obiettivo di oggi è solo ascoltare tutte le proposte delle varie associazioni. Avremo modo così di avere più pareri e gestire meglio la situazione. La nostra speranza è sempre quella che il Ccn faccia un passo indietro e torni a fare il suo lavoro. Ho 50mila euro che erano destinati all’associazione per gli eventi. La programmazione primaverile è saltata, ma siamo ancora in tempo per quella estiva e per quella natalizia. Ma se non avrò risposta in tempi brevi dal ccn sarò costretto a fare una gara ad evidenza pubblica, con il rischio che questi soldi finiscano a qualche agenzia non della zona". Si sono presentate insieme Confcommercio e Confesercenti, tramite un documento congiunto, per dare un segnale di coesione dinanzi al problema. "La nostra associazione – dice il presidente di Confcommercio Giulio Gennari – si mette a disposizione per dare il proprio contributo alla vicenda. Il Ccn ci sta particolarmente a cuore. Per molti anni, il centro commerciale naturale ha svolto un lavoro importante, ampliando sempre di più l’offerta. Il centro storico va tutelato e valorizzato. Servono delle soluzioni strutturali per il futuro. E metteremo a disposizione tutte le nostre risorse per aiutare il Ccn a ripartire". "Dobbiamo assolutamente cercare delle soluzioni a questo problema – dice il presidente di Confesercenti, Giovanni Caso –. Insieme a Confcommercio, abbiamo preparato un documento congiunto, che esprime tutto il nostro appoggio alla città e la nostra volontà a salvaguardarla. Purtroppo, a influire negativamente su tutta questa situazione sono stati i Centri commerciali nelle periferie, che hanno decentralizzato il commercio, e di conseguenza c’è stato uno spopolamento del centro storico. Occorre assolutamente rivitalizzare lla zonacon interventi di decoro. Le molte iniziative, fatte dal Comune negli anni, non sono bastate. Bisogna cambiare approccio perché il centro storico è importante per questa città".