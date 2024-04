Un convegno dedicato alla sua opera

Oggi alle 9, nell’Aula Magna del Polo Universitario Grossetano, in via ginori, si potrà assistere a un evento di grande interesse, voluto dall’Associazione Maremma Cultura Popolare. L’iniziativa è patrocinata dal Comune e dalla Fondazione del Polo Universitario grossetano. Si parlerà della figura e dell’opera di Roberto Ferretti, l’antropologo morto in un incidente a soli 36 anni in Giordania il 26 dicembre 1984. "Dove si va parlando di... Roberto Ferretti" questo il titolo. Il convegno sarà presentato e coordinato dal giornalista Giancarlo Capecchi. Dopo i saluti delle autorità e l’introduzione di Corrado Barontini (nella foto), presidente dell’Associazione Maremma Cultura Popolare, sono previsti interventi e testimonianze di Linda Ferretti, Pier Giorgio Zotti, Paolo Nardini, Ugo Camarri, Gabriella Pizzetti, Nevia Grazzini, Alessandra Presacane e Patrizio Piccioni. Con loro alcune classi del Liceo "Rosmini", che hanno lavorato su argomenti di carattere antropologico. Hanno aderito inoltre all’iniziativa: Mauro Chechi, cantautore, Fernando Tizzi, poeta estemporaneo, e il Coro degli Etruschi che quest’anno festeggia 50 anni di attività. Mezzo secolo di promozione della cultura contadina e dell’opera di Morbello Vergari che ha fondato questo straordinario gruppo. Per i supporti e la fotografia ci sarà Carlo Bonazza, letture e interventi di Francesco Tarsi e Letizia Stammati, presidente della Dante Alighieri. Interverrà l’editore Mario Papalini che, oltre ad aver pubblicato alcuni libri di Ferretti, ha istituito una collana diretta da Pietro Clemente sulle pubblicazioni antropologiche. Grazie a Ferretti è stato realizzato uno dei più importanti archivi etno-antropologici sulla storia e le tradizioni della Maremma.