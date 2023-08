Un caso di Dengue Iniziata la disinfestazione da parte del Comune

Primo caso di Dengue a Follonica e più in generale nella provincia di Grosseto. A essere contagiata dal virus è stata una persona, residente a Follonica, che aveva recentemente effettuato un viaggio in un Paese tropicale. Quindi a seguito della segnalazione da parte dell’Azienda sanitaria toscana Sud Est, di un caso di infezione da virus Dengue di una persona, che era appunto rientrata da un viaggio in area tropicale, a tutela della salute pubblica e per estrema precauzione, l’Amministrazione comunale di Follonica ha disposto attraverso un’ordinanza l’effettuazione di un intervento urgente di disinfestazione

Un’attività di disinfestazione che avverrà mediante trattamento larvicida e adulticida contro la zanzara tigre (Aedes Albopictus), principale insetto in grado di trasmettere il virus, nonché di rimozione degli eventuali focolai larvali presenti nelle aree pubbliche e private individuate.

I trattamenti sono iniziati a partire dalle quattro di questa mattina, e proseguiranno fino al termine dei lavori. L’intervento di disinfestazione interesserà la zona di Follonica, che è compresa tra via Gorizia e via Albereta. Nel comunicare sia il caso di Dengue sia l’inizio della disinfestazione, l’Amministrazione ha indicato anche alcune precauzioni da seguire durante queste delicata attività.

Le misure consigliate sono innanzitutto la chiusura delle finestre e delle porte, quindi la sospensione del funzionamento degli impianti di ricambio dell’aria. Inoltre deve essere portata all’interno delle proprie abitazioni l’eventuale biancheria che era stata stesa all’esterno degli edifici.

Inoltre gli animali domestici dovranno essere tenuti in casa e le suppellettili (come ciotole e abbeveratoi) e casette all’aperto per animali dovranno essere protetti con teli di plastica.

L’’Azienda sanitaria toscana Sud Est ricorda che la Dengue è una malattia simil-influenzale causata da un virus presente in paesi tropicali e subtropicali che si trasmette attraverso la puntura di alcuni tipi di zanzare (genere aedes) e non esiste quindi che possa essere trasmessa da persona a persona.