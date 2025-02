Un Carnevale sfortunato. Annullata la terza sfilata. Appuntamento a sabato

FOLLONICANiente sfilata. Come era già accaduto per la sfilata del 9 febbraio, il maltempo ha fermato di nuovo l’uscita dei carri allegorici a Follonica e la grande festa che era in programma in piazza, oltre che la designazione del miglior carro. La terza sfilata sarà recuperata sabato 1 marzo, anche in questo caso tempo permettendo. Davvero una disdetta per tutti gli amanti del carnevale che quest’anno hanno dovuto fare i conti con un tempo assolutamente mai clemente. Soltanto sabato dunque si alzerà il velo sul carro vincitore. Ma la festa, almeno quella collaterale, non si ferma. Oggi infatti è prevista la giornata "Carnevaleballa", la festa di fine carnevale curata dalle discoteche Sox, Tartana e Alegria in piazza del Popolo a partire dalle 16 con i dj Ciro Garofalo e Gabriele Bellinati, Simone Mazzoni e Barta, Lericc, con la partecipazione delle maschere dei rioni e musica fino all’ora di cena, ingresso gratuito. Ma non solo: giovedì 27 torna l’appuntamento con il veglione di giovedì grasso del Carnevale di Follonica al Calypso Dance presso il villaggio Maresì, organizzato assieme alla Cri e alla Pro Loco Follonica: dalle ore 19,30 sarà possibile cenare con l’accompagnamento di Radio Diffusione Follonica (20 euro adulti, 15 euro bambini, solo su prenotazione telefonando al 338.1245613). Dalle 21,15 inizierà l’intrattenimento live music con Mauro Calamassi e Jack Bvm Bvm dj (ingresso solo dopo cena 10 euro). Sarà presente animazione per bambini e truccabimbi con premi alle maschere più belle. Parte dell’incasso sarà devoluto alla Cri. Prima della sfilata, a questo punto, conclusiva, venerdì 28 si svolgerà anche il "Carnevale dell’amicizia", in collaborazione con La Ginestra, Coop Arcobaleno. L’appuntamento per tutti è nella zona industriale di Follonica, dalle 15 in poi. A chiusura dei festeggiamenti l’appuntamento è invece per il 29 di marzo. Al teatro Fonderia Leopolda ci sarà il festival del "Follostrello", alle ore 21 in collaborazione con la scuola Comunale di Musica, scuole primarie e secondarie di primo grado, con la partecipazione della banda cittadina. Il coordinamento musicale sarà a cura di Stefano Cocco Cantini.