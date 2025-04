Un Campione di legalità. Il premio a Davide Caroti

GROSSETOE’ uno studente grossetano, Davide Caroti dell’Istituto di Istruzione Superiore ’A.Rosmini’, di cui è dirigente scolastico la dottoressa Roberta Capilini, il vincitore del Premio nazionale ’Legalità e cultura dell’etica’ promosso dal Rotary italiano, e giunto alla sua 14esima edizione. L’ambito premio è stato consegnato allo studente a Roma, nella sala convegni della biblioteca nazionale, in via del Castro Pretorio 105, dove Davide Caroti era stato accompagnato dal presidente del Rotary Club Grosseto, avvocato Barbara Chelli e dalla sua professoressa di scienze umane, Serena Ciocca. Nel corso della cerimonia di premiazione, oltre al premio per il vincitore, sono stati consegnati attestati ad altri studenti che si sono distinti nel medesimo concorso ’Legalità e cultura’. Il tema del concorso nazionale promosso dal Rotary traeva motivo dal fatto che ’il culto della forza e dell’aggressività è in preoccupante aumento tra i giovani’ e ’la Società, la scuola e la famiglia sono chiamati a prevenire ed affrontare il problema, contrastando la violenza giovanile anche attraverso la valorizzazione delle differenze di genere’. La premiazione è avvenuta nel contesto di un Forum coordinato dal giornalista del TG2 Luciano Ghelfi, che ha visto la partecipazione del professor Tonino Cantelmi, del professor Antonello Giannelli, e della giornalista del TG1 Maria Grazia Mazzola.