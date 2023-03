Un "antipasto" della stagione turistica Le prime emozioni arriveranno dalle regate

L’inizio della stagione turistica all’insegna della vela. Il mese di aprile significa all’Argentario turismo, soprattutto per il week end pasquale che, in caso di bel tempo, promette di far arrivare le prime presenze come antipasto dell’estate che verrà. Le strutture alberghiere apriranno i battenti, mentre in mare le vele faranno da cornice per i visitatori e per gli appassionali. Grande protagonista del mese di aprile sarà lo Yacht Club Santo Stefano, con quattro regate d’altura che faranno di Porto Santo Stefano il punto di incontro di centinaia di velisti e delle loro imbarcazioni. Si parte con le Primevele di Primavera (1-2 aprile), poi via al grande classico di Pasquavela, giusta alla 34esima edizione (8-10 aprile), seguita la Lunga Bolina (23-25 Aprile) e la Lunga Bolina Coastal Cruise (23-24 aprile). "Sono alcuni anni che partecipiamo anche alle Primevele di Primavera con il Circolo Velico e Canottieri Porto Santo Stefano, con reciproca soddisfazione – sottolinea Piero Chiozzi, presidente dello Ycss –. Ora si aggiunge la partnership con il Circolo Canottieri Aniene per l’organizzazione di Lunga Bolina e Lunga Bolina Coastal Cruise, un’occasione unica per rafforzare il rapporto già esistente tra i due club".

Andrea Capitani