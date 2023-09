Ultimo giorno di festa per i 50 anni della Casa del Popolo Oggi si conclude il secondo fine settimana di festeggiamenti per i 50 anni della Casa del Popolo di Bagno di Gavorrano: esibizione dell'Aequilibrium, presentazione del libro di Vannino Chiti e musica dei The Longboarders. Un'occasione per celebrare la storia della sinistra.