Ultima serata per Festambiente. Il congedo con le Stazioni lunari

"Stazioni lunari" è lo spettacolo che oggi a Rispescia chiuderà l’edizione numero 36 di Festambiente, spettacolo ideato da Francesco Magnelli che dalle 22.30 porterà sul palco Ginevra Di Marco, Piero Pelù e la BabelNova Orchestra.

Alle 18.30, invece, nello Spazio Dibattiti incontro sul tema "Dalla biodiversità forestale alle filiere virtuose e all’ecodesign" con gli interventi di Antonio Nicoletti (responsabile aree protette e biodiversità di Legambiente), Gabriele Locatelli (Regione Emilia Romagna), Antonio Brunori (segretario generale Pefc Italia), Giovanna Pandini (direttrice Associazione Scatolifici Italiani Acis), Primo Barzoni (presidente e Ad Palm spa Società Benefit). A seguire il "Premio Festambiente 2024 Ecodesign" in collaborazione con Pefc.

Alle 19.15 "Tramonti nell’uliveto", architetture sonore. Spazio, suono e musica da Stonehenge al web di Andrea Gozzi e "I luoghi del re" di Michele Mingrone, Caterina Scardillo, Sara Vettori. Partecipano gli autori Michele Mingrone e Sara Vettori. Introduce Stefano Meciani. Alle 19.30, di nuovo nello Spazio dibattiti, si parlerà di "Biodiversità 2030. Le strategie nazionali e il protagonismo dei territori per rilanciare le aree naturali protette". Coordina Francesco Loiacono, direttore La Nuova Ecologia. Intervengono Antonio Nicoletti (responsabile nazionale Parchi e Aree protette), Stefano Ciafani (presidente nazionale Legambiente), Claudio Barbaro (Sottosegretario ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica), Chiara Braga (commissione ambiente della Camera), Marco Bussone (presidente Uncem), Alessandro Bratti (segretario generale Autorità distrettuale del Fiume Po-Mite), Fabio Renzi (segretario generale Fondazione Symbola), Luca Santini (presidente nazionale Federparchi), Gianpiero Sammuri (presidente Parco nazionale dell’Arcipelago Toscano), Patrizio Scarpellini (direttore Parco nazionale delle Cinque Terre), Simone Rusci (presidente Parco regionale della Maremma). A seguire "Parchi ad emissione zero": consegna degli attestati di merito ai Parchi e le Aree protette che si sono distinti nelle categorie: Acquisti Verdi, Rifiuti free ed economia circolare, Green Communities, Mobilità sostenibile per il turismo attivo, Agroecologia, Gestione sostenibile delle foreste e delle filiere forestali, Biodiversità - premio Assunta Brachetta.