Ufficio postale ieri mattina chiuso: "per calamità"

ORBETELLO

Un cartello, affisso alla porta, bianco con scritto, in sostanza, chiuso per ’calamità naturale’. Un annuncio che ovviamente ha fatto sobbalzare quanti si sono trovati a passare ieri davanti all’ufficio postale di Orbetello Centro. Poi il chiarimento, se così possiamo definirlo: il problema moscerini, che pare fossero entrati in ognidove nel locale dove si alternano sette dipendenti: quattro la mattina e tre il pomeriggio. Impossibile lavorare, pare che i minuscoli insetti avessero colonizzato molti degli spazi dove dovevano operare gli impiegati. Da qui la decisione di chiudere l’ufficio per valutare poi oggi come procede la situazione. A Orbetello ci sono comunque altri due punti dove potersi rivolgere. Ma la situazione comincia a essere molto critica.