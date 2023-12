Uccelli morti trovati nelle pertinenze dell’ospedale. Gli animalisti denunciano. Indagini dei carabinieri

Moria di uccelli nelle pertinenze dell’ospedale di Grosseto. Dopo una segnalazione avvenuta qualche giorno fa i carabinieri del nucleo Forestale hanno accertato decine di esemplari morti e hanno avvertito il nucleo veterinario dell’Asl Sud Est per fare ulteriori verifiche. "La moria di uccelli all’ospedale di Grosseto è un fenomeno preoccupante - ha detto Gabriella Caramanica, segretario nazionale di Rivoluzione Ecologista Animalista - Si tratta di storni ma anche passerotti, piccioni e gazze ladre. Ci chiediamo cosa sia successo e cosa abbia potuto provocare questa strage. Purtroppo, negli ultimi anni si sono moltiplicate morie di questo tipo. C’è da capire se sia dovuto ad avvelenamento, per cui esprimiamo preoccupazioni per gli animali domestici presenti nell’area e per la fauna selvatica".