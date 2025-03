Twiga: la vendita e la Versilia che cambia

In questa settimana una delle notizie che ha avuto una vasta eco, anche e soprattutto a livello nazionale, è stata la cessione da parte di Flavio Briatore a Leonardo Maria Del Vecchio del Twiga, un locale che ha fatto la storia dell’estate versiliese. Il Twiga ha infatti rappresentato il punto di svolta tra la villeggiatura slow, un po’ sonnacchiosa e rilassante e la vacanza all’insegna del glamour. Insomma ha rappresentato la rivoluzione della spiaggia, da relax sotto l’ombrellone, fatto di bagni e tintarella, a un vero e proprio beach club esclusivo, che è stato capace di rimanere in sella per un quarto di secolo.