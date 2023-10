Tutto sui fumetti. Disegnatori e scrittori al centro commerciale

Un altro evento da non perdere all’Aurelia Antica Shopping Center. Oggi dalle 10 alle 18, torna a grande richiesta l’iniziativa dedicata all’arte delle illustrazioni. La galleria ospiterà artisti di fama nazionale che, oltre ad esporre i loro lavori, si cimenteranno nel disegno e racconteranno le loro esperienze. E non solo: questa volta saranno presenti anche alcuni scrittori. Ci saranno Davide Bigotti, in arte Bigo, Mattia Caroppo di Firenze, Lorenzo Garassi di Massa, la grossetana Barbara Zappala.