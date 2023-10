Tutto pronto per il "BioBike Tour". Un evento del Distretto biologico

Oltre a quelli di Gavorrano, c’erano anche quelli di Massa Marittima e Roccastrada ieri mattina nella sala consiliare per rappresentare un territorio, quello del Distretto biologico delle Colline della Pia, che in questo week end organizzerà la seconda edizione del "BioBike Tour". Un appuntamento per gli appassionati di mountain bike, che vede scendere in campo, in stretta collaborazione con i Comuni, l’Asd Amici2Ruote Gavorrano , per un raduno, (in programma sabato e domenica) che ha, fra i principali obiettivi, quello di far conoscere e valorizzare il territorio interno facente parte dei tre Comuni, con la presenza e la partecipata collaborazione di aziende agricole e turistiche, custodi di luoghi e prodotti biologici di eccellenza. Invitando tutti a fare una lettura diversa del mondo agricolo rurale e dell’accoglienza turistica. "L’obbiettivo è quello di vivere, gustare e pedalare un territorio attraverso le sue unicità gli angoli nascosti, le tradizioni e le eccellenze storico culturali ed enogastronomiche che lo caratterizzano". Questo il punto fermo su cui gli organizzatori hanno puntato la massima attenzione per la riuscita dell’evento. La prima giornata del tour prevede la partenza alle 8.30 dalla Rocca di Montemassi e rientro alle 18 nella stessa località, con ben sei fermate in altrettante aziende del comprensorio. Domenica invece si parte dal centro sociale di Casteani e si fa ritorno, alle 13.30 nella stessa località per consumare il pranzo e per fare shopping in una area destinata alla vendita di bioprodotti . Alla presentazione dell’evento hanno partecipato il sindaco di Gavorrano Stefania Ulivieri accompagnata dagli assessori Daniele Tonini e Francesca Mondei, anche Ivan Terrosi ed Elena Menghini che fanno parte, rispettivamente, delle giunte di Massa Marittima e Roccastrada. Diverse aziende presenti, insieme ai responsabili dell’associazione Amici2 Ruote, e Giorgio Melillo ha voluto ricordare come questo bio circuito , che sta crescendo, con i suoi 400 chilometridi sentieri, possa diventare il numero uno in Italia. Enzo Tonini, presidente del Bio-Distretto, ha parlato dell’intento di acquisire ancora più aziende in quello che ha definito un "contenitore aperto."

Roberto Pieralli