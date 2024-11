’Tutto il bene del mondo’. Matteo Gracis ospite a Villa Elena

"Tutto il bene del mondo" è il titolo del libro del giornalista Matteo Gracis (nella foto) che sarà presentato oggi alle 18 nella sala conferenze di Villa Elena, in via Cimabue 115. Gracis farà un’analisi dettagliata del tenebroso momento storico che stiamo vivendo, ma sarà anche occasione per suggerire con un pizzico di ironia gli atteggiamenti positivi da adottare per non chiudersi nella morsa della paura. Ingresso 10 euro, l’intero ricavato sarà devoluto all’associazione "La Farfalla". prenotazioni al 347 5364188 o al 328 7018383.