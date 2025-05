Un’estate più sicura. Riunione col prefetto ’Da ora più controlli’

FOLLONICAPianificati i servizi di ordine e sicurezza pubblica per la prossima stagione estiva, per mantenere alta la qualità della vita nel comune di Follonica e garantire un’estate in sicurezza. È questo il risultato della riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, che si è e tenuto ieri mattina presso la sala consiliare del Comune di Follonica, alla presenza del prefetto Paola Berardino. E’ stata effettuata una puntuale disamina di un piano di sicurezza che vedrà un potenziamento dei servizi di vigilanza da parte delle forze di polizia per consentire di trascorrere in serenità le vacanze estive a quanti scelgono la costa di questa provincia per la loro villeggiatura. Nel corso della riunione è stata, quindi, concordata una linea di intervento che vedrà una intensificazione del controllo del territorio, incrementando la sinergia esistente tra polizie locali e forze dell’ordine, in un proficuo gioco di squadra, capace di garantire tempi di intervento repentini, elevando il livello di sicurezza reale e percepita delle collettività locali. In questa direzione, anche grazie al potenziamento degli organici dei locali presidi, che l’Arma dei Carabinieri ha recentemente attuato, verranno attivati servizi straordinari mirati e visibili volti a garantire una risposta pronta ed efficace."Nella riunione - dice il sindaco Matteo Buoncristiani - abbiamo affrontato, assieme alle autorità, alle Forze dell’ordine e agli operatori del settore turistico e del divertimento, i problemi relativi all’estate in arrivo e le possibili criticità legate principalmente alla sicurezza. Il clima è incentrato sulla massima collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti: la richiesta è ovviamente un rafforzamento dei controlli nel periodo estivo, andando a incrementare anche il numero delle donne e degli uomini delle forze dell’ordine sul territorio, ma abbiamo affrontato anche temi legati a problemi sociali e ciò mi ha fatto molto piacere, perché ci stanno particolarmente a cuore".