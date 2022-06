"Tutti senza memoria" È il focus di Grow per Città visibile 2022

"AAA...artisti multimediali cercansi". Non un annuncio di lavoro vero e proprio, ma un appello di Fondazione Grosseto cultura presieduta da Giovanni Tombari (nella foto) e dell’associazione Grow a tutti coloro che vorranno essere protagonisti dell’edizione 2022 di Città Visibile. Grow, infatti, presenta una open call rivolta agli artisti che vorranno candidarsi per la mostra multimediale che verrà allestita negli spazi del Polo culturale Le Clarisse dal 16 al 25 settembre. Si potrà partecipare proponendo idee originali da sviluppare in collaborazione con i curatori, oppure con opere terminate e compatibili con il progetto dell’esposizione. Per rispondere alla call inviare un’email a [email protected] inserendo come oggetto ’Call Città Visibile 2022’. Nell’email dovranno essere specificati nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza e tecnica di realizzazione dell’opera. "Da sempre – ricordano i promotori – la Città visibile vuole offrire una rappresentazione del territorio libera da stereotipi e falsi miti; l’idea di Grow è quella di creare una narrazione fittizia, formata da più storie, nelle quali i valori, i simboli e i luoghi acquisiscono una nuova memoria. Perciò abbiamo delineato uno storytelling che farà da filo conduttore della mostra: dopo una calda notte estiva, i cittadini di Grosseto si svegliano con una strana sensazione di oblio: la memoria cittadina è stata cancellata da una cecità inspiegabile. Tuttavia, vi sono alcune persone che, non avendo dormito, riescono a ricordare la storia di alcuni luoghi, simboli e ’miti’ della città. Al momento del risveglio, tutti rimangono sconvolti dalla completa assenza di memoria e iniziano a confrontarsi tra loro per ricostruire la storia del luogo e delle persone, scoprendo che gli unici in grado di farlo sono proprio quei ragazzi insonni. Saranno loro che si impegneranno a scavare nei ricordi"