Tutti di nuovo in aula: "Ragazzi, qui inizia la costruzione del vostro avvenire"

Ieri è suonata la prima campanella del nuovo anno scolastico per 24777 alunni maremmani. Tra appelli, registri di classe ancora intonsi, saluti istituzionali, inaugurazioni e abbracci post vacanze l’anno scolastico è ripartito e adesso gli studenti hanno davanti a sé mesi di studio e altre attività didattiche. Per alcuni territori l’inizio del nuovo anno scolastico ha coinciso anche con l’apertura di nuove scuole, come nel caso di Santa Fiora.

"Il primo giorno di scuola, quest’anno a Santa Fiora, è due volte speciale – ha detto il sindaco Federico Balocchi –. Oggi ho consegnato le chiavi della nuova scuola al dirigente scolastico e nei prossimi giorni studenti, insegnanti e personale occuperanno i locali. Per un piccolo Comune collocato in montagna come il nostro, progettare, costruire, far funzionare una scuola nel 2024 è una grande impresa e un indice di speranza per il futuro del nostro territorio. Non è stato semplice arrivare ad oggi attrezzando la nuova scuola media di servizi e funzionalità adeguate ai tempi. Non è stato semplice trovare e seguire imprese che la costruissero bene garantendo sicurezza e qualità edilizia. La scuola media di Santa Fiora oggi è una realtà, una struttura pulsante e utile anche dopo di noi".

A due passi da Santa Fiora, il sindaco di Arcidosso Jacopo Marini ha salutato gli studenti. "Sarà bellissimo ricordare questo giorno – ha detto il primo cittadino in merito al primo giorno di scuola –. I compagni di classe, gli insegnanti: io conservo gelosamente nella memoria le immagini di allora. Cari studenti il vostro percorso di formazione è un lavoro su voi stessi, su come sarete".

La sindaca Cinzia Pieraccini questa mattina ha portato il saluto dell’amministrazione alla primaria di Castel del Piano e di Montenero. "Per gli studenti – ha detto Pieraccini – questo è il momento di guardare avanti con fiducia e determinazione. Agli insegnanti va il mio più profondo apprezzamento per il loro costante impegno e alle famiglie, che accompagnano con amore e sostegno i loro figli in questo percorso, va il mio ringraziamento".

Sempre nella giornata di ieri il sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani e l’assessora all’Istruzione Stefania Turini hanno presenziato al primo giorno di scuola negli istituti Comprensivi 1 e "Leopoldo II di Lorena" e hanno salutato le alunne e gli alunni. "Care ragazze e cari ragazzi, vi auguriamo buon anno scolastico – hanno detto –. Che sia l’occasione per crescere, per imparare e anche per condividere momenti indimenticabili. Oggi state costruendo il vostro futuro e anche quello della vostra splendida città. Lo stesso augurio, di proficuo anno scolastico, lo rivolgo a tutto il personale degli istituti".

L’anno scolastico in Maremma si apre con i migliori auspici da parte dei sindaci ma anche con un segno meno. Il numero degli studenti, rispetto all’anno scorso è sceso. Sono 19 le classi in meno e una differenza di 673 alunni rispetto all’anno scolastico 2023/2024. Numeri che vanno letti e interpretati, non fatti cadere lì, perché anche sul numero dei giovani che si gioca il futuro di un territorio.