Turisti "interrogati" su servizi e offerte

Ai turisti che visitano Pitigliano in questo periodo i viene sottoposto un questionario. Si tratta di un’azione messa in campo dal Centro commerciale naturale e l’obiettivo è quello di raccogliere informazioni e feedback diretti dai visitatori. A parlarne dettagliatamente è Margherita Guastini, presidente del Ccn.

"L’obiettivo è comprendere meglio e più da vicino le esigenze e i desideri dei turisti per migliorare l’offerta e in linea con le aspettative di chi ci visita – dice Guastini (nella foto) –. Pitigliano non è solo un borgo incantevole dal punto di vista paesaggistico, ma anche un centro vivo e dinamico dal lato commerciale. Vogliamo che il turismo cresca partendo anche dai desideri e dalle esigenze di chi arriva, un lato che troppo spesso consideriamo secondario".

Le domande del sondaggio coprono diversi aspetti: trasporti, scelte, offerte. Un’attenzione particolare è riservata alla percezione che i visitatori hanno dell’identità locale e di come questa si rifletta nei servizi e nelle attività commerciali presenti in paese. I dati raccolti serviranno per orientare strategie di sviluppo turistico e commerciale, puntando a migliorare l’accoglienza e i servizi offerti, ma sempre in armonia con l’identità storica e culturale di Pitigliano. "È importante che il cambiamento arrivi prima di tutto da noi attività commerciali, che siamo i primi interlocutori per i turisti – conclude Guastini –, dopodiché le nostre iniziative devono andare per forza di cose di pari passo con quelle dell’amministrazione comunale che ci supporterà e con la quale lavoreremo insieme".