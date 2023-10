Turismo sostenibile a Grosseto: le quattro finaliste europee per la transizione verde

Il Comune di Grosseto, attraverso il Servizio Turismo, ha deciso di partecipare al concorso "European Green Pioneer of Smart Tourism 2024", pensato dalla Commissione europea per promuovere il turismo intelligente e sostenibile e premiare le destinazioni più piccole che hanno intrapreso strategie di successo per promuovere il turismo sostenibile attraverso pratiche di transizione verde.

Sono quattro le località selezionate per il concorso 2024, che, il prossimo novembre, presenteranno la propria candidatura ad una giuria europea: Grevena (Grecia); Grosseto (Italia); il Geoparco mondiale Unesco Karawanken-Karavanke (tra Austria e Slovenia) e Valongo (Portogallo).

"Siamo onorati di poter essere tra i quattro finalisti di questo contest così importante – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al Turismo Riccardo Megale –. Sapere che la nostra amata città è tra le prime al mondo per quanto riguarda la promozione del turismo sostenibile è per noi una grandissima soddisfazione. Come Amministrazione, continueremo ad impegnarci per offrire sempre più opportunità, sia alla comunità che ai numerosi turisti presenti sul territorio".