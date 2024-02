Turbanti firma l’appello per Ilaria Salis Il presidente del Consiglio comunale di Grosseto, Fausto Turbanti, si unisce alla preoccupazione dei colleghi istituzionali per la situazione di Ilaria Salis, ex maestra elementare detenuta in un carcere di massima sicurezza a Budapest. Chiede l'intervento delle autorità italiane per garantire un processo equo.