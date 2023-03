Trofeo Maremma Iscrizioni già aperte

Entra nel vivo l’edizione 2023 del "Trofeo Maremma" di rally in programma l’1 e il 2 aprile. Definito il percorso e definita anche la logistica, per questa gara vero e proprio riferimento non solo in Toscana per le corse su strada, ricca di tradizione come poche altre. In totale sono previste otto prove speciali, una da correre per due volte e le altre due per tre volte, per un totale competitivo di 73,490 chilometri sui 373,630 dell’intero percorso. Sono prove speciali, strutturate in due giorni di gara, che ovviamente rispecchieranno la tradizione del rally follonichese, andando a proseguire la sua grande storia e certamente anche a soddisfare gli equipaggi più esigenti. Le iscrizioni si chiuderanno il 22 marzo. Notevole il coinvolgimento del territorio, con le Amministrazioni comunali che sostengono l’evento inteso oltre che momento di sport anche come ideale veicolo di promozione turistica, favorendo l’incoming proprio grazie al costante afflusso legato alla gara, dai partecipanti ai team, addetti ai lavori e appassionati.