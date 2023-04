Triduo pasquale, celebrazioni col vescovo

Ci stiamo avvicinando al Triduo Pasquale e alle celebrazioni dei riti che condurranno all’annuncio di Pasqua. Queste le liturgie ina cattedrale a Grosseto. Da giovedì a sabato santo, la mattina alle 8.30, il vescovo Giovanni Roncari presiederà il canto dell’Ufficio e delle Lodi con i canonici della cattedrale. E’ un momento bello, al quale i fedeli che possono sono invitati ad unirsi. La Messa crismale sarà celebrata la mattina del Giovedì Santo, alle 10. Alle 18 poi il vescovo Giovanni presiederà la Messa in Coena Domini ripetendo il gesto della lavanda dei piedi. La cattedrale resterà aperta fino a mezzanotte per consentire ai fedeli di raccogliersi in preghiera dinanzi all’altare della reposizione. Il venerdì Santo il vescovo presiederà la Liturgia della passione alle 17.30. Alle 21 presiederà la processione cittadina di Gesù morto. La santa veglia di Pasqua avrà inizio alle 22 di sabato e sarà presieduta dal vescovo Giovanni. La domenica di Pasqua Messa solenne alle o11, presieduta dal vescovo emerito Rodolfo (diretta su Tv9). Messe anche alle 9.30 e 18. Il venerdì santo il vescovo Giovanni alle 15 presiederà la liturgia della Passione nel duomo di Orbetello e la domenica di Pasqua la Messa solenne, alle 11, sempre nel duomo lagunare.