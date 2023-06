Trekking urbano: visita alle miniere, falegnameria e frantoio

Musei aperti per il ponte con la programmazione di attività per adulti e bambini. Oggi dalle 16 e domani alle 11, sono programmati due appuntamenti con il trekking urbano, dal titolo "Arti e mestieri tradizionali a Massa Marittima", con la visita guidata al Museo della Miniera, all’antica falegnameria e al vecchio frantoio. Il costo del trekking è di 12 euro a persona e nel biglietto è compreso l’accesso al nuovo museo Subterraneo (prenotazione obbligatoria). Inoltre nell’androne di ingresso del Museo Subterraneo, sarà allestita una mostra di biciclette d’epoca in occasione del passaggio della competizione storica "Leopoldina". La mostra sarà visitabile dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 17, in concomitanza con l’apertura del museo, ingresso gratuito. Al Museo di San Pietro all’orto fino al 25 giugno è aperta anche la mostra "Fonderie e Ferriere dell’Alta Maremma", quaranta disegni sul patrimonio di archeologia industriale delle Colline metallifere realizzati da Dino Petri.