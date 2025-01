Tredici nuovi poliziotti a lavoro in Maremma

GROSSETO

Personale si aggiunge in Questura a Grosseto. Il questore Claudio Ciccimarra ha incontrato nel proprio ufficio i tredici nuovi poliziotti assegnati per rinforzare a rinforzo la Questura maremmana. I nuovi agenti, tutti trasferiti da altre sedi, sono stati assegnati nell’ambito di un piano generale previsto dal Dipartimento di pubblica sicurezza, che a breve vedrà anche l’incremento di tre nuovi ispettori. I neo arrivati verranno destinati ad incrementare in particolare l’Ufficio Immigrazione e gli uffici operativi, al fine di rinforzare le attività di prevenzione e repressione dei reati, con una particolare attenzione all’incremento della presenza nel controllo del territorio.

"Ai nuovi colleghi – ha detto il questore – vanno il benvenuto e i migliori auguri per un lavoro proficuo".