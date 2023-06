Tre uomini arrestati con accusa di spaccio

Tre ordinanze di custodia cautelare sono state firmate dal Gip Marco Mezzaluna nei confronti di Massimiliano Varrenti (52 anni), Nicola Comandi (47) e Carlo Boselli (56) perché ritenuti autori di un’attività di spaccio di sostenza stupefacenti che aveva come punto di riferimento un’abitazione a Fonteblanda.

L’indagine condotta dai carabinieri ha preso il via lo scorso febbraio con l’arresto di Varrenti perché all’interno della sua abitazione fu trovato un ingente quantitativo di droga: 14 chili di marijuana, 3 etti di hashish, 50 grammi di cocaina, 70 grammi di eroina. L’uomo, che per anni aveva lavorato come cuoco, era ancora in cella e lì gli è stata notificata la nuova ordinanza di custodia cautelare a suo carico. Arresti domiciliari, invece, per Comandi e Boselli sui quali adesso pende l’accusa di spaccio. Sarebbero loro, infatti, stando alla ricostruzione fatta dai carabinieri, i "soci" in affari di Varrenti.