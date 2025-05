Patenti ritirate. Impennata. Passano da 8 a 74

FOLLONICASulla sicurezza stradale preoccupa a Follonica l’impennata di ritiri di patenti. A lanciare l’allarme è l’assessore alla Sicurezza, Giorgio Poggetti. " Si tratta di numeri allarmanti, il rispetto del Codice della Strada è un dovere civico che incide sulla salute pubblica", ha sottolineato l’assessore comunale del Golfo.

"Davanti a questi numeri non possiamo restare indifferenti. Il mancato rispetto delle norme stradali non è solo questione di sicurezza, ma anche di responsabilità sociale - dichiara l’assessore alla sicurezza Giorgio Poggetti, commentando i dati rilevati dalla Polizia Municipale di Follonica nel primo quadrimestre del 2025. I numeri parlano chiaro: sono state ritirate 74 patenti tra gennaio e aprile 2025, a fronte delle sole 8 nello stesso periodo del 2024. Un incremento esponenziale che, sebbene in parte legato alle modifiche recenti al Codice della Strada, segnala un preoccupante abbassamento dell’attenzione e del senso civico alla guida".

Parallelamente le sanzioni per eccesso di velocità sono salite da 1.000 a 1.413. "L’Amministrazione Comunale ribadisce l’urgenza di rispettare le norme del Codice della Strada, con particolare riferimento alla velocità, alla guida distratta da smartphone e alla prudenza nei centri abitati". A sottolineare l’importanza della responsabilità alla guida è anche il sindaco Matteo Buoncristiani: "Non possiamo accettare che comportamenti superficiali o incoscienti mettano a rischio vite umane. La sicurezza stradale deve diventare una priorità quotidiana pe ogni cittadino. Continueremo a investire in controlli e nella cultura stradale".