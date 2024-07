Traghetti,Toremar a fine contratto ‘Al Giglio i servizi saranno garantiti’

La Toremar si avvia verso la conclusione del suo contratto per i trasporti verso le isole dell’Arcipelago Toscano, che scadrà il 31 dicembre. Il futuro resta incerto, ma al momento quello che si prospetta per il 2025 è un servizio di trasporti che non potrà più contare su parte della flotta che garantisce i traghetti, compresi quelli che collegano l’Argentario con l’Isola del Giglio. Per quanto riguarda la tratta Porto Santo Stefano – Giglio Porto il servizio sarà comunque garantito da Maregiglio e Navalgiglio, che già si occupano di parte dei collegamenti dell’isola alla terraferma.

"Stiamo osservando molto attentamente questa problematica – sottolinea il neo sindaco gigliese Armando Schiaffino –. Questo sia dal punto di vista del miglioramento dei servizi che vogliamo attuare che dal punto di vista occupazionale. Formeremo una commissione consiliare per studiare e prendere decisioni condivise tra maggioranza e minoranza. Comunque all’Isola del Giglio il rischio dovrebbe essere minore. Usando il condizionale, sembra che il rischio maggiore sia invece per l’Isola di Capraia, che è servita solo da Toremar. Noi, avendo anche il servizio di Maregiglio e Navalgiglio, potremmo avere un rischio più limitato nel caso in cui da fine anno cambieranno le cose. Si parla comunque ancora per ipotesi". E nei giorni scorsi in Consiglio gionale si sono espressi alcuni esponenti, tra cui l’assessore ai Trasporti Stefano Baccelli. "Il contratto con Toremar spa avrà termine il 31 dicembre 2024 – ha detto –. Abbiamo provveduto a una procedura di verifica del mercato e la definizione dei lotti di gara. La scelta della Regione è stata quella di procedere con un intenso confronto con il territorio, con sindaci e assessori dell’arcipelago toscano, con l’Autorità di Sistema Portuale, con le associazioni datoriali e i sindacati. Sono state effettuate anche le consultazioni con gli stakeholders dell’Arcipelago, con il Comune dell’Isola del Giglio, con il Comune di Capraia e con i comuni elbani. Ha riscosso grande interesse la tratta Piombino – Portoferraio, non c’è interesse per le altre tratte e per l’ambito di Capraia e Giglio. Si presenta dunque una situazione molto disomogenea tra le varie linee, e per la Regione Toscana la necessità di garantire la migliore offerta e il mantenimento dei servizi e la massima tutela dei lavoratori interessati".

"Resta da valutare come sarà gestito l’eventuale esubero del personale" – ha aggiunto Marco Landi della Lega –. "Il ritardo del Pd sul nuovo bando Toremar è qualcosa di vergognoso. Siamo riusciti a ottenere l’approvazione del mio atto che contiene clausole inderogabili per la garanzia dei lavoratori e il miglioramento del servizio".

Andrea Capitani