Tragedia domestica a Vetulonia. Cade dalla scala nell’abitazione. Ragazzo di 29 anni muore in ospedale

Era salito su una scala all’interno dell’abitazione della sua compagna per effettuare quello che avrebbe dovuto essere un normale lavoretto domestico, sembrava addirittura una cosa banale: sistemare un vaso di fiori. Invece, durante queste operazioni è caduto e l’impatto con il suolo è stato devastante: trasporato con "Pegaso" al Pronto soccorso del "Misericoridia", il suo cuore si è arreso poco dopo il suo arrivo in ospedale.

Ha perso la vita così Seif Shawer, 29 anni appena, nato in Egitto ma residente in Italia ormai da molto tempo. Da quando cioè aveva lasciato il suo Paese affidando le speranza di una vita migliore ad uno dei tanti gommoni che solcano il mare che divide quelle coste dall’Italia. In questo modo Seif era arrivato in Italia e la sua storia aveva preso anche una strada dignitosa. Innanzi tutto per il lavoro, riuscendo a trovare sempre qualcosa da fare. Prima in un negozio di frutta e verdura e successivamente come operaio agricolo in un ’azienda nei pressi di Braccagni. Adesso viveva in località Bozzone e anche la sfera sentimentale era appagata.

Domenica, infatti, il giovane era a casa della compagna, a Vetulonia, e insieme avevano deciso di mettere a posto alcune cose. Per una in particolare serviva utilizzare lo scaleo e Seif ci è salito. Poi non è chiaro se abbia avuto un malore o abbia perso l’equilibrio, ma da qualla scala lui è caduto e il resto è stata solo una disperata corsa contro un esito che nonostante ogni sforzo non è stato possibile scongiurare. Arrivato al "Misericordia", le sue condizioni erano troppo gravi per poterlo salvare. Il decesso è sopraggiunto poco dopo.