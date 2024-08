Tradizioni e appuntamenti. C’è il Palio dei ciuchi

ROCCASTRADA

Una settimana tutta da vivere, quella appena iniziata nel territorio di Roccastrada. In programma sagre, concerti ed eventi che richiamano il furore di popolo come l’appuntamento di oggi con una nuova edizione del Palio storico dei ciuchi di Roccatederighi. Andiamo per ordine alla scoperta del cartellone degli appuntamenti.

Oggi per la frazione di Roccatederighi è una giornata particolare, è tutto pronto per la 92esima edizione del Palio storico dei ciuchi nel quale si affronteranno le cinque contrade: Corso, Nobili, Torre, Tramonto e Ventosa. Questo il programma della giornata: alle 11 benedizione del drappo; alle 12 sorteggio e abbinamento dei ciuchi; alle 18 prove libere dei ciuchi sul percorso; alle 21 corteo storico per le vie del paese; alle 22 allo squillo delle chiarine disputa del Palio. Al termine del palio gran festa in onore della contrada vincente con musica, balli, canti e cibo per tutti i presenti.

Da domani a domenica torna al Parco Fonte di Vandro di Sassofortino la 45esima edizione della "Sagra del maccherone". Al fresco dei castagni del parco si potranno gustare piatti tipici della tradizione preparati dalle sapienti mani di cuochi del paese. Gli stand gastronomici aprono tutte le sere alle 19.30 e per il giorno di ferragosto sarà possibile mangiare anche a pranzo a partire dalle 12.30. Tutte le sere musica e spettacoli ad ingresso libero e gratuito.

Sempre a Torniella venerdi la Filarmonica "Banda di Torniella" organizza alle 21 in piazza del Castello il tradizionale Concerto di San Rocco, in onore del Santo patrono della frazione.

Da domani a a domenica invece Roccastrada ospiterà la seconda "Sagra del Porcino" organizzata dall’Asd Polisportiva Roccastrada nei pressi del campo di calcio in località Campo ai Noci. Anche in occasione di questo evento spazio alla musica, sul palco saliranno The Shakers (domani), venerdì la Fake News, sabato due dj e domenica "Killer Queen" la cover band ufficiale dei Queen. Sabato al Castello di Montemassi arriva l’ottava tappa dell’estate montemassina con "Le donne del cuore", uno spettacolo emozionante di teatro danza, narrazione e musica. Nel fine settimana, sabato e domenica a Piloni, si terrà nella piazza principale il tradizionale torneo estivo di Palla a 21.