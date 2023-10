Tra sport e sociale: "Argentario, lo stadio deve cambiare sede"

Entra nel vivo la stagione della Ssd Argentario, che si è presentata al pubblico in occasione della cena di gala al ristorante del Boutique Hotel Torre di Cala Piccola. A fare gli onori di casa il presidente della Torre di Cala Piccola Massimo Sandrelli, alla presenza del sindaco Arturo Cerulli e della dirigenza della società sportiva. Formata dal presidente Amerigo Loffredo, dal vicepresidente Vincenzo Maiorino, dal presidente onorario Sergio Vongher, dal direttore sportivo Remo Cedroni e dai dirigenti Riccardo Giovani, Antonio d’Arrigo, Massimo Fanciulli, Italo Loffredo, con il custode Stefano Loffredo, la segretaria Roberta Olivari e la collaboratrice Cinzia Coccoluto. Allenatore è Riccardo Berni, coadiuvato dal vice Giuseppe Caputo e dal preparatore dei portieri Giorgio Podestà. Questa la rosa al completo. Portieri: Nicola Di Roberto, Andrea Mileo e Riccardo Schiano. Difensori: Cristiano Schiano, Robert Cobianu, Valerio Moriani, Samuel Moriani, Niccolò Rosati, Adam Angeli, Gabriel Orsini, Claudio Costanzo. Centrocampisti: Samuel Cedroni, Raffaele Chiatto, Lorenzo Bellumori, Simone Antongini, Francesco Perrone, Cristian Costaglione, Tommaso Rispoli. Attaccanti: Riccardo Loffredo, Luca Costanzo, Lorenzo Giovani, Riccardo Mazzieri, Giordano Sclano, Stefano Loffredo. Presentatore della serata il giornalista de La Nazione Andrea Capitani. Si tratta di una squadra totalmente costruita con giocatori del territorio che punta alla salvezza nel campionato di Prima Categoria.

"Tutti ragazzi che giocano per il piacere di farlo per l’Argentario – ha detto il presidente Amerigo Loffredo –. Siamo orgogliosi dei nostri ragazzi della Scuola Calcio e del Settore Giovanile, mentre per quanto riguarda la prima squadra abbiamo dimostrato che ci siamo, cercheremo di salvarci il prima possibile".

"Il calcio, come tutti gli sport, è fondamentale – ha detto il sindaco Cerulli –. Il problema del terreno di gioco va risolto, ma secondo me non sull’attuale sede del campo sportivo, che urbanisticamente è un parcheggio che permette alla società di avere introiti per andare avanti. Il campo va fatto da un’altra parte, all’interno dell’Aeronautica. Abbiamo fatto nuovi spogliatoi, ma il campo continua ad essere in pozzolana che ci fa un po’ vergognare rispetto agli altri campi del territorio. Vorremmo realizzare il nuovo impianto durante il nostro mandato".