Tra scritti e canzoni due giorni dedicati al ricordo dello scrittore Italo Calvino

Proseguono gli incontri nel ricordo di Italo Calvino, per i cento anni dalla nascita dello scrittore italiano. Oggi l’appuntamento è alle 18, alla biblioteca comunale intitolata allo scrittore, con Stefano Adami. L’evento si intitola "Calvino e l’Ambiente". Domani, alle 21.30 piazza Georg Solti, ospiterà "Non più il rombo del cannone. Le canzoni di Italo Calvino". Si esibiranno Grazia De Marchi (voce), Giannantonio Mutto (pianoforte), Enrico de Angelis (Voce narrante). Il comune di Castiglione della Pescaia, in occasione del centenario dalla nascita del famoso scrittore, ha organizzato un ricco calendario di eventi per ricordare l’importante figura rappresentata da Italo Calvino.