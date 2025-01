Toscano ospita: "Amare non è dipendere"

GROSSETOToscano Collezioni ospita l’evento speciale "Amare è non dipendere", dedicato alle donne. Il gruppo interattivo, a partecipazione gratuita, si terrà oggi alle 18,30 nella sede di Toscano Collezioni in via Genova 5 a Grosseto. L’incontro vedrà la partecipazione della dottoressa Roberta Fedi, esperta in psicologia, e della scrittrice Sabrina Cionini, che guideranno la discussione, offrendo spunti di riflessione e ascoltando le testimonianze delle partecipanti. L’incontro si propone come un’occasione di riflessione e confronto sul delicato tema della dipendenza affettiva, con l’obiettivo di offrire uno spazio sicuro dove poter parlare liberamente di amore, relazioni e autonomia emotiva. L’evento è rivolto esclusivamente alle donne e si configura come un’opportunità per confrontarsi liberamente, esprimere emozioni e pensieri. Per cercare di trovare insieme nuove chiavi di lettura per vivere l’amore in maniera sana e consapevole. Il gruppo interattivo è a numero chiuso, per partecipare è necessario prenotarsi inviando un messaggio WhatsApp con nome e adesione al numero 340.2838384. L’incontro si svolgerà in un’atmosfera accogliente e informale, dove ogni partecipante avrà la possibilità di esprimersi liberamente. La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati, quindi si consiglia di prenotare tempestivamente. L’appuntamento si terrà nei locali di Toscano Collezioni, che dal 2019 intreccia la propria storia con quella di una grande impresa manifatturiera già presente sul territorio, quando il creatore della maison decide di dare forma concreta ad un nuovo brand di abbigliamento sartoriale maschile, recuperando il patrimonio creativo e intellettuale di quelli stessi maestri artigiani che in passato avevano reso celebre la Maremma in tutto il mondo. Da allora la bellezza del territorio e del patrimonio artistico e culturale toscano guidano verso un linguaggio estetico senza tempo e dall’eleganza contemporanea, per cui il nome del brand non poteva non rendere omaggio alla propria terra di origine.