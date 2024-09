Tornano due nuove giornate dedicate allo "Svuota Tutto"

Saranno due giornate dedicate a svuotare le cantine e gli scantinati, con i cittadini che si potranno disfare di oggetti che non usano più. Torna l’iniziativa "Svuota tutto" a Santa Fiora: è programmata per mercoledì 25 e mercoledì 9 ottobre, dalle 9 alle 13, due nuove giornate di una raccolta straordinaria di rifiuti ingombranti ed elettrodomestici con Sei Toscana in collaborazione con il Comune. Nella zona industriale di Fontespilli, in via Fratelli Rosselli, lungo la provinciale, sarà allestita una stazione ecologica itinerante, in cui i cittadini potranno conferire gratuitamente mobili e altri rifiuti voluminosi ed elettrodomestici non funzionanti, ma anche olio alimentare e vegetale, pile, batterie e telefoni cellulari. Cosa è possibile portare: mobili, reti, materassi, tavoli, sedie, giocattoli, attrezzi da giardino, pentole, ceramiche, Pc, tablet, frigoriferi, lavatrici, Tv, telefoni cellulari, piccoli elettrodomestici, tubi al neon, lampadine, pile, batterie auto, olio minerale e vegetale. Per accedere al servizio occorre presentare il codice fiscale dell’intestatario della bolletta rifiuti. Iniziative di questa natura sono già state organizzate a Santa Fiora e risultato è stato un successo. Molti sono stati i cittadini che si sono adoperati per conferire rifiuti ingombranti. Solo in una giornata furono raccolti poco più di 7000 chilogrammi di ingombranti tra mobili, reti da letto e materassi; circa 1200 chilogrammi di Raee tra frigoriferi, congelatori, tv, computer, cellulari e lampade al neon; una trentina di pneumatici fuori uso; una decina di batterie e circa 20 litri di olio esausto. L’auspicio dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Federico Balocchi e di Sei Toscana è che le prossime due giornate possano essere, come quelle passate, un successo dal punto di vista dei rifiuti conferiti.