Torna "Vivifiume". Alla scoperta dell’Ombrone

Sabato e domenica torna Vivifiume Ombrone, l’evento promosso dal Comitato Uisp Grosseto e dal Settore nazionale Uisp Acquaviva. Giunto alla nona edizione in collaborazione con i Comuni di Civitella Paganico, Campagnatico, Cinigiano e Grosseto, quest’anno ha ottenuto il contributo della Provincia attraverso il bando Game Upi #Insieme…SportivaMente.

"Vivifiume è un evento importante per il territorio, quest’anno lanciamo il programma in occasione della Giornata Internazionale del fiume che viene celebrata ogni 14 marzo – afferma Maurizio Zaccherotti, vice presidente Uisp Grosseto e Coordinatore nazionale Uisp Acqiaviva –, perchè un fiume è molto più che acqua corrente. Il suo letto e le sue rive sempre mutevoli, le foreste circostanti, le paludi e le pianure alluvionali, caratterizzano la Maremma e la rendono unica nel suo genere. L’Ombrone è un fiume che unisce più comuni attraverso cultura, sport e ambiente. Se da una parte rappresenta un corridoio ecologico per la fauna selvatica, dall’altra è anche un importante elemento di attrazione turistica".