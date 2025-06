Torna l’Orbetello Book Prize. Weekend con i libri e gli autori

La quarta edizione dell’Orbetello Book Prize torna ai Giardini Chiusi da venerdì a domenica. Il premio letterario curato dall’agenzia Zigzag e voluto dal Comune di Orbetello, si riprende il palco per un weekend di incontri, libri, scrittori e lettori.

Venerdì alle 21 Paola Mastrocola presenterà ‘Il Dio del fuoco’ (Einaudi) con Eugenio Murrali; sabato alle 19 Enzo Fileno Carabba salirà sul palco per presentare ‘L’arca di Noè’ (Ponte alle grazie) dialogando con Ritanna Armeni e alle 21 seguirà Romana Petri con ‘La ragazza di Savannah’ (Mondadori) in dialogo con Daniela Mecenate. Domenica sarà infine consegnato il premio all’opera di narrativa contemporanea vincitrice, la menzione speciale a Nikolai Prestìa con ‘La coscienza delle piante’ (Marsilio) e il tributo alla carriera a Ben Pastor. La scrittrice italo americana sarà presentata alle 19 da Paolo Di Paolo, presidente della giuria del premio.

"In tempi di impazienza e gratificazione istantanea – dichiara Ben Pastor – la scelta di leggere e giudicare un autore degno di riconoscimento ha di per sé grande valore. L’Orbetello Book Prize alla Carriera rappresenta qualcosa di ancora più significativo: l’approvazione della giuria per un intenso impegno pluridecennale. Vuole dire stima, cura, affetto collegiale. Di tutto questo sono estremamente grata".

Paolo Di Paolo è in carica per la sua quarta edizione, con lui ha selezionato le opere la giuria composta da Ritanna Armeni, Fausto Carotti, Teresa Ciabatti, Roberta Colombo, Silva Gentilini, Lorena Manini, Eugenio Murrali, Sandra Petrignani, e Giorgio Razzoli. A decidere il vincitore di questa edizione saranno invece i 120 giurati del gruppo Amici del Parco della lettura.

"È sempre un’avventura affascinante – dichiara Di Paolo – quella che porta un gruppo di lettori a discutere di libri e a scegliere una terna di finalisti. Si mettono in gioco passioni, visioni, esperienze. E si fa una scommessa condivisa". "Orbetello Book Prize – dichiara Andrea Zagami, fondatore del Premio – è una realtà che ha visto crescere la sua giuria di lettori e lettrici appassionati, che oggi sono veri e grandi protagonisti del Premio. A Orbetello lanceremo degli incontri in biblioteca per continuare a valorizzare territorio e lettori". "L’Orbetello Book Prize – dice l’assessora Maddalena Ottali – rende la lettura grande protagonista delle serate lagunari. Come ogni anno abbiamo fortemente sostenuto la manifestazione".

Riccardo Bruni