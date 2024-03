Torna la manifestazione: "Tutti a scuola a piedi"

Il Comune aderisce anche quest’anno all’iniziativa "Tutti a scuola a piedi o in bici"promossa dalla Fiab. Con la collaborazione dell’associazione Scarlino Outdoor, oggi l’Amministrazione ha organizzato una "passeggiata" per accompagnare i bambini alla scuola primaria De Amicis. Il ritrovo è alle 8 in piazza Rosselli a Scarlino Scalo: il percorso prevede una sosta alla Casina dell’acqua in piazza dei Caduti dove gli studenti potranno riempire le loro borracce prima di entrare in classe. "Anche quest’anno – spiegano il vicesindaco Luciano Giulianelli e l’assessore alla Pubblica istruzione Michele Bianchi – abbiamo confermato la nostra adesione all’iniziativa di Fiab per promuovere la mobilità dolce. Camminare o pedalare fa bene alla salute di grandi e piccoli ed è importante insegnare ai bambini a mantenere le buone abitudini".