Torna la "Focarazza" a Saturnia. Le "False Partenze" a Manciano

È tutto pronto per festeggiare questa sera a Pitigliano, Magliano in Toscana, Manciano e Saturnia. La Città del tufo per salutare il 2025 organizza una bella festa in piazza della Repubblica, all’insegna della musica e del divertimento, a partire dalle 23.30, con la musica di Mr. Kikko dj e le coreografie ispirate al film "Il grande Gatsby". L’evento è promosso dalla Pro loco insieme al Comune.

A Manciano dalle 23, Comune, Pro loco, e associazione musicale Diego Chiti, in piazza della Rampa, propone il concerto della band "False Partenze" e a seguire il dj set.

A Saturnia invece prenderà il via la tradizionale "Focarazza" in piazza Vittorio Veneto. Alle 19 è in programma l’aperitivo con la musica, l’apertura dello stand gastronomico e alle 22 l’accensione della tradizionale Focarazza e lo spettacolo live con Mama Lover. Alla mezzanotte countdown pirotecnico e djset con dj Samu.

Sarà un San Silvestro di musica e divertimento quello che l’amministrazione comunale, insieme al gruppo dei Frascaioli, propone alla comunità di Magliano in Toscana per questa notte. Dalle 23, per attendere l’arrivo del 2025 è in programma il concerto della "80 Trash Party".