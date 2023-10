'Topi a Massa Marittima: Presenza in Centro e alle Monacelle'.

Il problema dell’invasiome dei ratti è presente anche a Massa a Marittima, sia nel centro storico che nella zona di Monacelle. A denunciarlo è il capogruppo della Lega, Daniele Brogi (nella foto). "Da giorni – dice – ho segnalato il problema agli assessori Terrosi e Gucci affinché ci si adoperi per una derattizzazione robusta e in grado di rendere tranquillità e sicurezza anche a coloro che, per divertimento e per passione, frequentano le aree destinate alle prove della balestra ed a chi vorrebbe usufruire della scalinata che collega il Poggio con la zona Monacelle. Raccolgo le insistenti lamentele dei miei concittadini e insisto, con gli assessori competenti, perché si dia una risposta seria decidendo di combattere questa battaglia. Del resto alcuni filmati che girano sul web testimoniano l’entità e gravità di questa situazione di degrado".